Unieuro, OPPO Reno4 Z 5G scontato al 32% in meno del solito

Oltre ai miriadi di sconti relativi ai televisori, in questi giorni da Unieuro sono attive anche molteplici altre offerte. Ad esempio, la nota catena ha lanciato una promozione legata allo smartphone OPPO Reno4 Z 5G.

Più precisamente, il dispositivo viene proposto al costo di 269,90 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, solitamente il prezzo del prodotto sarebbe pari a 399,90 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio del 32%, ovvero di 130 euro. L'offerta rientra nel più recente volantino della nota catena, ovvero "Gli sconti che sognavi", quindi rimarrà attiva fino al 25 aprile 2021.

In ogni caso, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online che vendono dispositivi mobili, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia propongono OPPO Reno4 Z 5G a 234,90 euro. Insomma, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche a quest'offerta, anche se, al momento in cui scriviamo, sono disponibili solamente poche unità. Per quel che concerne, invece, MediaWorld, il prezzo in questo caso sarebbe pari a 262,99 euro, ma il prodotto non risulta acquistabile per ora.

Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani sullo smartphone, che ricordiamo è stato annunciato a ottobre 2020.