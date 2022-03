Unieuro: ottimo prezzo su Xiaomi 11T, ma solamente per pochi giorni

Oltre al laptop da gaming MSI con RTX 3080 in sconto, Unieuro include tra le diverse “Offerte a Tempo” lanciate il 21 marzo 2022 anche lo smartphone Xiaomi 11T a un prezzo competitivo. Attenzione, però, perché questa promozione resterà valida solamente fino al 27 marzo 2022!

Il dispositivo mobile in questione è lo Xiaomi 11T brandizzato Vodafone e si presenta al pubblico con un display AMOLED Full HD+ da 6,67 pollici con aspect ratio 20:9, supporto a HDR10+ e refresh rate massimo fissato a 120Hz, dove l’unico elemento di spicco è il notch punch-hole collocato centralmente in alto che ospita la fotocamera anteriore 16 MP. Posteriomente, invece, figura un modulo fotocamera con tre sensori: principale da 108 megapixel, secondario da 8 MP e terziario da 5 MP. Sotto la scocca figurano poi 128 GB di archiviazione interna, 8 GB di RAM, batteria da 5.000 mAh e chipset MediaTek Dimensity 1200 Ultra da 3 GHz di frequenza massima.

Il prezzo a cui viene proposto Xiaomi 11T da Unieuro è pari a 399,90 Euro al posto dei 549,90 Euro di listino, e l’offerta è valida in caso di acquisto online con consegna a domicilio gratuita o ritiro in negozio sempre a costo zero. Insomma, se siete alla ricerca di uno smartphone performante e affidabile, questa promozione fa proprio al caso vostro!

Segnaliamo, inoltre, che Unieuro ha lanciato le nuove Offerte Solo Online valide anch’esse fino al 27 marzo 2022.