Unieuro, ottimo sconto sul nuovo Samsung Galaxy A52: MediaWorld rilancia

Una "battaglia" all'ultimo sconto "imperversa" online in questi giorni. Infatti, i principali store che vendono prodotti tecnologici in Italia stanno cercando di offrire lo smartphone Samsung Galaxy A52 al miglior prezzo.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il dispositivo viene venduto al costo di 299 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo portale, generalmente il prezzo del prodotto sarebbe pari a 379,90 euro, quindi già così si tratterebbe di un possibile risparmio del 21%, ovvero di 80,90 euro. Tuttavia, non è finita qui. Infatti, lo smartphone rientra nell'iniziativa che consente di ottenere uno sconto extra del 5% direttamente in fase di acquisto. In parole povere, aggiungendo il prodotto al carrello, il prezzo finale diventa 284,05 euro. Considerando che il modello coinvolto è stato annunciato a marzo 2021 per l'Italia, si tratta sicuramente di un calo di prezzo importante.

Tra l'altro, dando un'occhiata alle offerte relative al prodotto lanciate dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia hanno "rilanciato". Infatti, al momento in cui scriviamo il prezzo proposto è di 283,90 euro (leggermente inferiore a quello di Unieuro).

Ci pensa tuttavia MediaWorld a "superare tutti", in quanto il prezzo di base è pari a 299 euro, ma risulta poi possibile utilizzare, fino al 27 maggio 2021, il codice sconto "GALAXY30" per far scendere il costo finale dello smartphone a 269 euro. Insomma, in questi giorni c'è una "battaglia all'ultimo sconto" relativa a questo dispositivo.