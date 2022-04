Da Unieuro è partito il NO IVA Show: sconto IVA su tutti i TV a partire da 800 Euro

In giornata odierna Unieuro non propone solo lo Specials TV, ma lancia anche il NO IVA Show su tutti i TV a partire da 800 Euro. La promozione sarà attiva da oggi, 1 Aprile 2022, fino al 4 Aprile 2022.

L’offerta abbraccia tutti i tv a partire da 800 Euro e si traduce in uno sconto IVA del 18,04%. La promozione a quanto pare è riservata solo a coloro che sono in possesso della carta Unieuro Club.

Unieuro inoltre spiega che lo sconto del 18,04% deve essere applicato a quello esposto, ma sono esclusi i prodotti presenti nei volantini in corso e le liste nozze. Nelle condizioni si legge anche che gli ordini effettuati sul sito Unieuro e sull’app, anche se ritirati e pagato presso il punto vendita, sono esclusi. La promozione si applica solo alle transazioni fisiche.

Per consultare la lista dei punti vendita aderenti, vi rimandiamo allo store locator disponibile sul sito web di Unieuro: cercate lo store più vicino e consultate la lista delle promozioni per ottenere tutte le informazioni del caso.

Sempre in giornata odierna, è partito anche lo Xiaomi Fan Festival, il nuovo volantino attraverso cui il popolare marchio d'elettronica ed informatica celebra il suo compleanno e propone tantissime offerte fino al prossimo 24 Aprile 2022.