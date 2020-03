Unieuro, partono gli Apple Specials fino al 19/3: MacBook, iMac ed iPad in offerta

Dopo il nuovo volantino di Mediaworld, Unieuro lancia oggi gli "Apple Specials", dieci giorni di promozioni su diversi prodotti della società di Cupertino.

Ad esempio l'iPad con 32 gigabyte di memoria, può essere acquistato nella colorazioni grigio, oro ed argento al prezzo di 349 Euro, rispetto ai 389 Euro di listino, che si traduce in uno sconto pari al 10%.

Interessante l'offerta sull'iMac da 21,5 pollici, con risoluzione di 4096x2304 pixel, processore Intel Core i3 di ottava generazione, 8 gigabyte di RAM DDR4, hard disk da 1 terabyte e scheda grafica AMD Radeon Pro 555X, che è disponibile a 1.249 Euro, il 19% in meno dai 1.549 Euro, per un risparmio di 300 Euro. E' possibile anche aggiungere l'AppleCare+, la copertura d'assistenza aggiuntiva di Apple, a 129,99 Euro.

Infine, il MacBook Pro da 16 pollici con processore Intel Core i7 di nona generazione, 16 gigabyte di RAM DDR4, SSD da 512GB e scheda grafica AMD Radeon Pro 5300M con 4 gigabyte di memoria grafica dedicata, può essere portato a casa a 2.499 Euro. Anche in questo caso il risparmio è di 300 Euro, pari al 10% in meno rispetto ai 2.799 Euro. Anche in questo caso si può aggiungere l'AppleCare+ a 199,99 Euro, direttamente nella scheda del prodotto.