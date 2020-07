Unieuro, partono gli HP Days: sconti su monitor, notebook e PC desktop

Unieuro ha dato oggi il via agli HP Days, una serie di offerte che abbracciano tantissimi prodotti della società americana. In lista troviamo monitor, notebook e PC anche da gaming, oltre a 2-in-1 convertibili.

Partendo dai monitor, l'HP 25x da 24,5 pollici Full HD può essere acquistato a 199,99 Euro, il 13% in meno rispetto ai 229,99 Euro di listino, mentre il 22f da 21,5 pollici passa a 104,99 Euro, per un risparmio di 29 Euro rispetto ai 139,99 Euro precedenti. Sconti anche sull'HP 24f da 23,8 pollici, che passa a 119,99 Euro.

Tra i notebook, invece, l'HP OMEN 15-EK006NL da 15,6 pollici può essere portato a casa a 1799,99 Euro, il 10% in meno dai 1999,99 Euro, mentre il Pavilion Gaming 15-EC0016NL è disponibile a 1099,99 Euro. Sempre restando nell'ambito OMEN, citiamo la promozione anche sul modello 15-EK0004NL da 15,6 pollici a 1349,99 Euro, mentre il modello OMEN 15-EK0001NL è disponibile a 1499,99 Euro.

Tra i PC Desktop, l'offerta può interessante è sicuramente quella sull'OMEN 25L con Intel Core i7 di decima generazione, che passa a 2099,99 Euro, l'8% in meno rispetto ai 2299,99 Euro.

Infine, citiamo la promozione sullo Spectre x360 13-AW0026NL, che può essere acquistato a 1099,99 Euro.

Non è nota alcuna informazione in merito alla data di scadenza delle offerte, ma per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata.