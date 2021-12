Da Unieuro partono i Natalissimi: una pioggia di offerte fino al 24 Dicembre

Anche Unieuro rinnova oggi il proprio volantino e lancia i "Natalissimi", che saranno attivi fino al prossimo 24 Dicembre e come suggerisce il nome accompagneranno gli utenti al Natale con una serie di promozioni e riduzioni su tantissimi prodotti.

Partendo come sempre dai TV, il Samsung QE50Q60A da 50 pollici viene proposto a 649,90 Euro, il 31% in meno rispetto ai 949 Euro di listino, mentre l'LG 43UP75006LF da 43 pollici passa a 399,90 Euro: in questo caso la riduzione è del 24% dai 529 Euro di listino.

Tra gli smartphone, segnaliamo anche lo sconto sul Samsung Galaxy S21+ 5G da 128 gigabyte a 749 Euro, il 30% in meno rispetto ai 1079 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A52s 5G passa a 369 Euro, con un risparmio del 21% dai 469 Euro imposti dal produttore.

Lo Xiaomi Mi Smart Band 6 scende dell'11% a 39,99 euro, dai 44,99 Euro di listino. Tra gli altri dispositivi indossabili segnaliamo anche le cuffie JBL Tune 500BT a 29,99 Euro, il 40% in meno dai 49,99 Euro di istino.

Per quanto riguarda i robot aspirapolvere, invece, segnaliamo lo sconto sull'iRobot Roomba Combo a 269 Euro: il risparmio è del 23% rispetto ai 349,90 Euro di listino.

La lista completa dei Natalissimi di Unieuro può essere consultata direttamente attraverso la pagina dedicata.