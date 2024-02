Unieuro, partono le nuove offerte solo online: sconti fino all'11 Febbraio 2024

Insieme al nuovo volantino di Mediaworld di Febbraio 2024, arrivano in giornata odierna anche i nuovi sconti solo online di Unieuro, che fino all’11 Febbraio 2024 propongono una serie di sconti molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti.

Il TV Samsung UE50CU7170UXZT da 50 pollici è disponibile a 407 Euro, dai 599,90 Euro di listino, mentre il modello da 43 pollici viene proposto a 389 Euro, in calo dai 499,90 Euro imposti dal produttore.

Interessante anche lo sconto sul Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15 pollici, nella variante con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i7-1355U e 16GB di RAM, al prezzo di 749,90 Euro, n calo rispetto agli 899 Euro imposti dal produttore. In offerta anche il Lenovo Yoga Pro 7 Ultrathin da 14 pollici, con processore Intel Core i7, 16GB di RAM ed SSD da 512GB, che viene proposto a 999 Euro,dai 1499 Euro di listino.

Per quanto concerne gli smartphone, invece, segnaliamo il Samsung Galaxy A14 a 139 Euro, dai 179,99 Euro di listino. In sconto segnaliamo anche l’Honor X6 da 64 gigabyte, con schermo da 6,5 pollici, che viene proposto a 99,99 Euro, in calo di 100 Euro rispetto ai 199,90 Euro imposti dal produttore.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.