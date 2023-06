Unieuro, partono le nuove offerte solo online: sconti fino all'11 Giugno 2023

Unieuro lancia in giornata odierna i nuovi Sconti Solo Online, che fino all'11 Giugno 2023 propongono una serie di offerte molto interessanti su tanti prodotti d'elettronica ed informatica.

L'iPhone 11 da 128 gigabyte viene proposto a 549 Euro, il 9% in meno rispetto ai 609 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A14 da 64 gigabyte è disponibile a 159,99 euro, l'11% in meno rispetto ai 179,99 Euro di listino. In sconto troviamo anche iPhone 14 Plus da 128 gigabyte, che passa a 949 Euro, il 19% in meno dai 1179 Euro.

Tra i TV, invece, segnaliamo lo sconto sul Samsung UE50AU9080U da 50 pollici, che viene proposto a 369 Euro, il 24% in meno rispetto ai 489,90 Euro imposti dal produttore. Il monitor LG UltraGear 24GN60R da 24 pollici invece è disponibile a 159 Euro, il 20% in meno dai 199,99 Euro di listino.

Il laptop ASUS F515EA da 15,6 pollici con SSD da 256 gigabyte ed 8GB di RAM invece è scontato a 479,90 Euro, il 17% in meno dai 579,90 Euro di listino. L'ASUS VivoBook 16X da 16 pollici con SSD da 512GB ed 8GB di RAM invece passa a 499,90 Euro, il 28% in meno dai 699,90 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.