Unieuro, partono le nuove offerte solo online con sconti fino al 12 Febbraio

Mentre Mediaworld lancia il Red Price, anche Unieuro lancia in giornata odierna le nuove promozioni valide solo online che fino al 12 Febbraio 2023 propongono un'ampia gamma di prodotti a prezzo ridotto.

Il TV Hisense UHD 43A6CG da 43 pollici viene proposto a 299,90 Euro, il 14% in meno rispetto ai 349,90 Euro di listino.

L'ASUS VivoBook 16X con schermo da 16 pollici, AMD Ryzen 5 ed SSD da 512 gigabyte è invece disponibile a 649,90 Euro, il 7% in meno rispetto ai 699,90 Euro. In offerta troviamo anche l'HP 15s da 15,6 pollici, con AMD Ryzen 5 ed SSD da 512 gigabyte, a 449,90 Euro, il 35% in meno rispetto ai 699,90 Euro di listino.

L'OnePlus Nord N10 5G da 128 gigabyte invece passa a 199,90 Euro, il 33% in meno dai 299 Euro, mentre il Samsung Series 9 UE55AU9070 da 55 pollici Crystal UHD 4K è disponibile a 449,90 Euro, il 25% in meno dai 599,90 Euro di listino.

Lo Xiaomi Redmi 10 2022 da 64 gigabyte invece passa a 149 Euro, il 17% in meno dai 179,99 Euro imposti dal produttore.

Tra gli sconti segnaliamo anche l'ASUS ZenBook 14 Duo OLED da 14,5 pollici, con Intel Core i7 ed hard disk da 1 terabyte, a 1999 Euro.

La lista completa delle offerte solo online può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.