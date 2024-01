Unieuro, partono le nuove offerte solo online: sconti fino al 14 Gennaio 2024

Come di consueto, la settimana di Unieuro si apre con i nuovi sconti solo online che fino al 14 Gennaio 2024 propongono una serie di offerte molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Il TV Samsung UE50CU7170UXZT da 50 pollici viene proposto a 379 Euro, in calo dai 599,90 Euro di listino, mentre il modello da 43 pollici della stessa linea può essere portato a casa a 357 Euro, con un calo consistente rispetto ai 499,90 Euro imposti dal produttore. Interessante anche la riduzione sull’Hisense 43A6K da 43 pollici, che viene proposto al prezzo di 319,90 Euro, con un calo di poco più di 30 Euro rispetto ai 349,90 Euro di listino.

L’ASUS VivoBook 15 nella variante con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i5 e 16GB di RAM viene proposto a 579 Euro, il 22% in meno rispetto al prezzo di listino di 749,90 Euro. In offerta troviamo anche il MacBook Air da 13 pollici con chipset M2 ed 8GB di RAM, a 1499 Euro, in cal dai 1599 Euro precedenti, mentre l’ASUS TUF Gaming F15 è disponibile ad 899,90 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 1199 Euro imposti dal produttore.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo.