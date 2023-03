Unieuro, partono le nuove offerte solo online: sconti fino al 2 Aprile 2023

Come da protocollo ad inizio settimana, Unieuro lancia oggi le nuove offerte solo online che terranno compagnia gli utenti fino al prossimo 2 Aprile 2023, con tante promozioni su tanti dispositivi.

Il Dyson V8 Origin è disponibile a 299 Euro, il 9% in meno rispetto ai 329 Euro di listino.

Tra gli smartphone, segnaliamo lo Xiaomi Redmi Note 11 da 128 gigabyte a 179 Euro, il 28% in meno rispetto ai 249,90 Euro di listino, mentre lo lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro da 128 gigabyte viene proposto a 279 Euro, il 20% in meno dai 349,90 Euro di listino. L’OnePlus Nord CE 2 Lite passa a 229,90 Euro, il 23% in meno dai 299,90 Euro imposti dal produttore.

Fronte laptop, invece, l’HP 15S da 15,6 pollici con AMD Ryzen 5 ed SSD da 512 Gigabyte viene proposto a 449,90 Euro, ed il Lenovo Ideapad 3 da 15,6 pollici con Intel Core i5 ed SSD da 512GB viene proposto a 529,90 Euro, il 29% in meno rispetto ai 749,90 euro. Tra gli sconti segnaliamo anche il Lenovo Ideapad 3 da 15 pollici con 8GB di RAM, SSD da 256GB ed Intel Core i3, a 449,90 Euro, il 15% in meno dai 529,90 Euro di listino.

La lista completa delle promozioni può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.