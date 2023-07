Unieuro, partono le nuove offerte solo online: sconti fino al 30 Luglio

Come da protocollo di lunedì, Unieuro lancia in giornata le offerte solo online che propongono una serie di sconti molto interessanti su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

Amazon Echo Dot è disponibile a 29,99 Euro, il 40% in meno rispetto al prezzo di listino di Amazon di 49,99 Euro.

In offerta troviamo anche l’iPhone 13 da 128 gigabyte a 799 Euro: lo smartphone della società americana è disponibile in varie colorazioni a questo prezzo molto particolare, che permette di risparmiare un’ottima somma di denaro rispetto ai 939 Euro di listino. In sconto troviamo anche l’iPhone 14 Plus da 128 gigabyte, che è disponibile in sconto a 999 Euro, in calo dai 1179 Euro di listino. L’iPhone 14 Pro Max da 256 gigabyte invece passa a 1479 Euro.

L’ASUS F151EA-EJ564W, un laptop da 15,6 pollici con 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte è invece disponibile in offerta a 479,90 Euro, con un risparmio importante se si tiene conto che di listino costa 579,90 Euro.

Tra gli sconti ne segnaliamo anche uno molto interessante sul robot aspirapolvere Xiaomi E10, che disponibile a 179 Euro, dai 239,90 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. a

L'offerta che hai appena letto ti attira molto ma acquistare online ti spaventa? Credi che per acquistare online in modo sicuro ti serva una carta di credito? É il momento di aprire un conto HYPE Next. Oltre a bonifici e pagamenti immediati a costo zero, ottieni subito un bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica da spendere come vuoi e senza stress, grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Se vuoi registrarti o passare ad HYPE Next, il costo è di soli 2,90 euro al mese, clicca qui!