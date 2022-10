Unieuro, partono le nuove offerte solo online: sconti fino al 60% fino al 23 Ottobre

In aggiunta al nuovo volantino Unieuro di Ottobre 2022, la catena di distribuzione ha anche rinnovato le offerte solo online, che fino al 23 Ottobre 2022 propongono un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d'elettronica.

Il Lenovo Ideapad 3 è disponibile a 599,90 Euro, nella versione con schermo da 15,6 pollici, Intel Core i5 ed SSD da 512 gigabyte. Il risparmio è del 14% rispetto ai 699,90 Euro imposti dal produttore. Interessante anche il Lenovo Ideapad 3 da 15,6 pollici ma con processore Intel Core i7 ed SSD da 512 gigabyte, che passa a 749,90 Euro, il 28% in meno dai 1049 Euro precedenti.

In offerta segnaliamo anche il TV Philips 6800 da 32 pollici, che viene proposto a 239 Euro, il 37% in meno dai 379,90 euro precedenti.

Tra le promozioni però troviamo la confezione con un singolo AirTag a 29 Euro, in calo del 25% rispetto ai 39 Euro di listino.

Lo Xiaomi Redmi 10 invece passa a 169,99 Euro, il 26% in meno dai 229 Euro di listino, in due colorazioni. Huawei Band 7 può essere invece acquistato a 49,99 Euro, il 16% in meno dai 59,99 Euro di listino.

In offerta, infine, segnaliamo anche HomePod Mini di Apple ad 89,99 Euro, 10 Euro in meno dai 99,99 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.