Unieuro, partono le nuove offerte solo online: sconti imperdibili fino al 19 Marzo

Insieme al nuovo volantino Mediaworld di Marzo 2023, Unieuro lancia oggi le nuove offerte solo online che fino al 19 Marzo 2023 propongono un’ampia gamma di promozioni su tanti dispositivi d’elettronica ed informatica.

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 11 da 128 gigabyte è disponibile a 178 Euro, il 28% in meno dai 249,90 Euro di listino. Tra gli altri smartphone in promozione segnaliamo lo Xiaomi Redmi 9AT da 32 gigabyte ad 89 Euro, il 25% in meno dai 119,99 Euro precedenti.

Tra i laptop, l’HP 15S-EQ3005NL con schermo da 15,6 pollici, AMD Ryzen 5 ed SSD da 512 gigabyte è disponibile a 449,90 euro, con un risparmio del 35% se si confronta con i 699,90 Euro di listino. Interessante anche il Lenovo Ideapad 3, che nella variante con display da 15,6 pollici ed Intel Pentium Silver passa a 299,90 Euro: in questo caso il risparmio è del 33% dai 449,90 Euro di listino. Per quanto concerne il Lenovo IdeaPad Gaming 3, invece, il modello con schermo da 15,6 pollici, Intel Core i7 ed SSD da 512 gigabyte passa a 1199 Euro, il 25% in meno rispetto ai 1599 Euro di listino.

La lista completa delle offerte può essere consultata a questo indirizzo. Tutti i dettagli sono disponibili nelle singole pagine dei prodotti.