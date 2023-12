Unieuro, partono le nuove offerte solo online: tanti sconti fino al 17 Dicembre 2023

In giornata odierna, Unieuro lancia in giornata odierna le nuove offerte solo online che fino al 17 Dicembre propongono tantissimi sconti su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica, in vista del Natale.

Il TV Samsung UE43CU7170UXZT da 43 pollici è disponibile a 399 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 499,90 Euro imposti dal produttore. In offerta troviamo anche la variante da 50 pollici dello stesso televisore, che però viene proposto a 429 Euro, con un risparmio più consistente se si tiene conto che di listino è di 599,90 Euro.

Tra le altre promozioni segnaliamo anche quella sull’ASUS ZenBook 14 OLED da 14 pollici, con processore Intel Core i7 e 16GB di RAM, che viene proposto a 999 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 1199 Euro di listino. Interessante anche la promozione sull’ASUS TUF Gaming F15 da 15,6 pollici con processore Intel Core i6 e 16GB di RAM, che viene proposto a 799,90 Euro, dai 1199 Euro precedenti.

Per gli amanti del gaming, troviamo anche la promozione sul monitor da gaming ASUS NITRO QG1, a 109,99 Euro, il 7% in meno dai 169,99 Euro di listino.

La lista completa degli sconti è disponibile attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulla spedizione e consegna vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.