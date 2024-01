Unieuro, partono le nuove offerte solo online: tanti sconti fino al 21 Gennaio

Come di consueto ad inizio settimana, Unieuro rinnova le offerte solo online. Questa volta, fino al 21 Gennaio 2024 la catena di distribuzione permette di acquistare a prezzo ridotto una serie di prodotti d’elettronica ed informatica molto interessanti.

L’ASUS VivoBook 15 nella variante con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i5-1235U e 16GB di RAM viene proposto a 579 Euro, in calo rispetto ai 749 Euro di listino. In offerta troviamo però anche l’ASUS E510MA da 15,6 pollici con N4020 e 4GB di RAM, che viene proposto a 269,90 euro, dai 399,90 Euro di listino. Sempre da questo fronte, segnaliamo anche il MacBook Air da 13 pollici con M2 ed 8GB di RAM, a 1499 Euro, 200 Euro in meno dai 1699 Euro di listino.

In offerta segnaliamo anche OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, a 199,99 Euro, in calo del 39% rispetto ai 329,90 Euro di listino, mentre il Motorola Moto e13 viene proposto 69,99 Euro, 30 Euro rispetto ai 99,99 Euro.

Tra le promozioni troviamo anche il Dyson Omni-Glide, l’aspirapolvere senza filo blu a 299 Euro piuttosto che 399 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulla vendita e spedizione vi rimandiamo direttamente alle pagine dei singoli prodotti.