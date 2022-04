Unieuro, partono le Offerte Apple fino al 1 Maggio: sconti anche su iPhone 13

Insieme alle nuove offerte solo online di Unieuro di fine aprile 2022, sono partiti anche gli sconti sui prodotti Apple. Vediamo quali sono le promozioni più interessanti tra quelle proposte agli utenti.

L’iPhone 13 Pro da 256 gigabyte è disponibile a 1259 Euro, il 3% in meno rispetto ai 1309 Euro di listino. In promozione segnaliamo però anche iPhone 13 Mini da 128 gigabyte, che passa a 739 Euro, l’11% in meno rispetto agli 839 Euro di listino. In promozione troviamo anche l’iPhone 13 liscio da 512 gigabyte, a 1049 Euro, il 18% in meno dai 1289 Euro prcedenti.

Cala il prezzo anche sull’iPhone 11 da 64 gigabyte, a 579 Euro, con un risparmio del 6% rispetto ai 619 Euro di listino, mentre se si opta per iPhone SE da 64 gigabyte, il prezzo scende a 459 Euro, con un risparmio dell’8% dai 499 Euro di listino.

In offerta segnaliamo anche gli Apple Watch. Apple Watch Series 7 GPS Only con cassa in alluminio da 45mm è disponibile a 439 Euro, mentre il modello da 41mm è disponibile a 409 Euro, il 6% in meno rispetto ai 439 Euro di listino.

iPad Air da 10,9 pollici WiFi only da 64 gigabyte passa invece a 669 Euro, il 4% in meno rispetto ai 699 Euro di listino.