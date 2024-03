Unieuro, partono i nuovi sconti solo online: una miriade di offerte fino al 24 Marzo

Unieuro in giornata odierna lancia i nuovi sconti solo online, che si aggiungono al volantino già attivo e che fino al 24 Marzo 2024 propongono una serie di sconti molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Il TV Samsung UE50CU7170UXZT da 50 pollici è disponibile a 415 Euro, in calo rispetto ai 599,90 Euro di listino. In sconto troviamo anche il televisore Samsung QE43Q60CAUXZT da 43 pollici a 462 Euro, in calo rispetto ai 799,90 Euro imposti dal produttore. Sempre restando in ambito TV, segnaliamo anche la promozione sul Panasonic TX-50MX600E da 50 pollici a 399,90 Euro, in calo rispetto ai 469,90 Euro di listino. Molto interessante anche lo sconto sul TV Samsung QE65Q70XCATXZT da 65 pollici, a 1066 Euro.

Passando al comparto informatica, invece, segnaliamo anche la promozione sull’Acer Aspire 1 da 15,6 pollici con N4500 e 4GB di RAM, che è disponibile a 279 Euro, in calo rispetto ai 349,90 Euro di listino. L’HP 250 G9 da 15,6 pollici con i3 ed 8GB di RAM invece passa a 429,90 Euro, il 24% in meno rispetto ai 569,90 Euro di listino.

Il Samsung Galaxy A34 5G da 128 gigabyte invece è disponibile a 269,90 Euro, 130 Euro in meno rispetto ai 399,90 Euro di listino.

La lista completa delle offerte è disponibile attraverso questo indirizzo.

