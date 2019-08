Unieuro, partono i super sconti solo online. Le offerte del nuovo volantino

Nuovo volantino per Unieuro, che dà oggi il via ai super sconti solo online, attivi fino al prossimo 8 Settembre direttamente sul sito web ufficiale della catena di distribuzione. Come accaduto già in passato, la promozione propone a prezzi molto vantaggiosi tanti prodotti di varie categorie, tra cui ovviamente quelli d'elettronica ed informatica.

Le Huawei FreeBuds Lite, le cuffie wireless del produttore cinese per smartphone, possono essere acquistate al prezzo speciale di 69,99 Euro, il 45% in meno rispetto ai precedenti 129 Euro.

Dal fronte delle fotocamere reflex digitali, invece, la Canon EOS 4000D con obiettivo 18-55 passa da 429,90 a 289,99 Euro, per un risparmio netto del 32%.

Per quanto riguarda i televisori, l'LG NanoCell SM9010 da 55 pollici 4K Ultra HD passa a 1099 Euro, il 26% in meno rispetto ai 1499 Euro di listino. La Philips 43PUS6554 da 43 pollici 4K invece è disponibile a 339 Euro, per uno sconto del 29% rispetto al prezzo di listino.

Meno ricca invece l'offerta sugli smartphone: Asus ZenFone Max da 32 gigabyte a 139,99 euro è l'unico degno di nota.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.

