Unieuro Passione Casa, TV United DVB-T2 in offerta sotto i 130 euro

Si tratta di un periodo particolarmente "movimentato" per quel che riguarda il digitale terrestre, tra chi sta cercando un decoder e chi sceglie invece di puntare direttamente su un nuovo televisore. Se rientrate in quest'ultima "categoria", una promozione attiva da Unieuro in questi giorni, relativa a un TV United economico, potrebbe interessarvi.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello coinvolto, ovvero United LED24HK46, viene venduto a un prezzo pari a 129,99 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, generalmente il costo del prodotto sarebbe di 159,99 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio del 18%, ovvero di 30 euro. In ogni caso, la promozione rientra nel volantino "Passione Casa", che rimarrà attivo fino 20 maggio 2021.

Potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che stanno cercando un televisore economico, magari in vista dei cambiamenti relativi al digitale terrestre. Infatti, ovviamente il prodotto dispone del supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2 (quest'ultimo fa riferimento al satellitare). Per il resto, il pannello ha diagonale di 24 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel).

Si tratta insomma di un televisore low cost di fascia bassa, che viene proposto a un prezzo ancora più basso rispetto al passato. Insomma, lo sconto lanciato da Unieuro potrebbe fare gola a un certo tipo di utente, considerando anche il fatto che questo specifico modello non fa capolino sul portale ufficiale di MediaWorld. Inoltre, su Amazon Italia il prezzo è di 159,25 euro tramite rivenditori.