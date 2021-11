Unieuro: PC desktop con RTX 3070 in sconto in un periodo di scarsa disponibilità

In un periodo di carenza di GPU, risulta difficile già solamente procurarsi un preassemblato con scheda video RTX 3070, figuriamoci scovare uno sconto relativo a un prodotto di questo tipo, specialmente se legato a un brand noto. In questo contesto, risulta dunque interessante approfondire la promozione di Unieuro su un desktop con GPU RTX 3070.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla popolare catena, il PC ASUS ROG G15DK-R5800X213T viene ora proposto a 1.957,99 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che in precedenza il prezzo del prodotto ammontava a 2.199 euro, quindi si tratta di uno sconto del 10%: in parole povere, si possono risparmiare 241,01 euro.

Lo sappiamo: il prezzo non è esattamente per tutti, ma d'altronde la situazione non è propriamente delle più rosee e dunque chi è alla ricerca di un preassemblato da gaming e non vuole attendere altro tempo potrebbe trovare interessante la proposta di Unieuro. Per intenderci, basta una semplice ricerca su Amazon relativa ai desktop con GPU RTX 3070 per comprendere che le soluzioni di questo tipo attualmente disponibili sono realmente poche e spesso legate a brand semisconosciuti.

Come se non bastasse, un buon numero di proposte relative alle principali catene nostrane risultano non disponibili. Basti vedere il Lenovo Legion T5 26AMR5 da Unieuro o il modello MSI MPG TRIDENT AS10TD-1482IT da MediaWorld. Insomma, capite bene che la promozione indicata, che si sofferma sulla fascia attorno ai 2.000 euro, è più unica che rara nel panorama dei principali store online.

In ogni caso, al netto della scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070, la scheda tecnica di ASUS ROG G15DK-R5800X213T include 16GB di RAM, 1TB di SSD, Windows 10 Home e un processore AMD Ryzen 7 5800X.