Unieuro, PC Gaming HP Pavilion con RTX 3060 Ti in offerta a buon prezzo

Dopo aver trattato un'offerta di Unieuro su un notebook con GPU RTX 3060, rimaniamo in ambito di promozioni PC ma ci spostiamo questa volta sul mondo desktop. Infatti, non manca uno sconto su un PC da gaming HP Pavilion con GPU RTX 3060 Ti.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, nel contesto di quella che viene indicata come "offerta speciale", il modello HP Pavilion Gaming TG01-2133nl viene ora proposto a un prezzo pari a 999 euro mediante il sito Web di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che il costo del prodotto generalmente sarebbe di 1.199 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio del 16%, ovvero lo sconto è di 200 euro.

Capite bene dunque che potrebbe trattarsi di un'occasione non male per chi è alla ricerca di un preassemblato, considerato anche il periodo non propriamente dei più rosei per quel che riguarda le schede video (ricordiamo che la scheda tecnica di HP Pavilion Gaming TG01-2133nl comprende una NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti).

Al netto di questo, non manca un processore AMD Ryzen 5 5600G, 8GB di RAM e 512GB di SSD. Il sistema operativo? Windows 11 Home. Per il resto, abbiamo provato a cercare questo specifico modello di PC sui portali degli altri principali store online, senza però trovare nulla né sul sito Web di MediaWorld né su quello di Amazon Italia.