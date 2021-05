Unieuro, pioggia di sconti su smart TV Samsung: fino a 1000 Euro in meno!

Se da una parte MediaWorld propone grandi sconti su TV OLED e QLED 4K di marchi come LG e Samsung, la catena di negozi Unieuro ha pensato di rilanciare con un fiume di offerte su televisori Samsung, addirittura più di 50 smart TV con tagli che arrivano fino a 1000 Euro in meno rispetto al prezzo di listino!

Chiariamo sin da subito che tutti questi smart TV, curiosamente tutti quanti in sconto esattamente del 18% rispetto al prezzo base, giungono con il supporto agli standard DVB-T2 per il digitale terrestre e a DVB-S2 per il satellitare, mentre il sistema operativo in dotazione è il proprietario TizenOS.

Detto ciò, procediamo elencando dieci modelli tra quelli in sconto, a partire da Samsung Series 6 QE55Q60TAU con display 4K Ultra HD da 55 pollici, proposto a 516,27 Euro anziché 629,90 Euro. In alternativa, è possibile acquistare la variante con schermo da 65 pollici a 818,78 Euro al posto di 999 Euro. Salendo di prezzo troviamo anche Samsung TV Crystal UHD 4K 65” UE65AU7170 a 696,57 Euro, oppure Samsung Series 7 UE75TU7090U a 884,34 Euro anziché 1079 Euro.

Passiamo la soglia dei 200 Euro di sconto con Samsung UE82TU8070U dotato sempre di pannello 4K Ultra HD ma dalle dimensioni pari a 82 pollici, proposto a 1228,58 Euro anziché 1499 Euro. Tra gli smart TV con schermo QLED notiamo invece Samsung QE65Q95TAT con display da 65 pollici a 1474,46 Euro al posto di 1799 Euro, oppure Samsung Series 9 QE65Q900TST con display QLED 8K da 65 pollici a 2294,06 Euro anziché 2799.

Tra i modelli più costosi segnaliamo, infine, Samsung TV Neo QLED 4K 65” QE65QN95A a 2457,98 Euro anziché 2999 Euro, Samsung Series 8 QE82Q800TAT con pannello QLED 8K a 3687,38 Euro al posto di 4499 Euro e, raggiungendo quasi 1000 Euro di sconto, Samsung Series 8 TV Neo QLED 8K 75” QE75QN800A a 4506,98 Euro anziché 5499 Euro.

Per chi invece volesse aggiudicarsi smart TV DVB-T2 particolarmente economici, Unieuro offre un modello Sony sotto i 300 Euro.