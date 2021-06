Unieuro, ancora pochi giorni per le offerte speciali Apple 'Hello Summer'

Dopo aver dato un'occhiata ai migliori smartphone e tablet da Unieuro torniamo a parlare del gigante blu dell'elettronica in merito ad alcune delle migliori offerte Apple, disponibili ancora per pochi giorni.

Nella selezione Hello Summer rientrano infatti alcuni dei migliori prodotti Apple fra cui l'iPhone 12 da 128GB nelle principali colorazioni, fra cui bianco, nero e blu, al prezzo di 859,00 Euro anziché 989 Euro, per un risparmio di oltre 100 Euro sul prezzo di listino.

Se desiderate invece provare le meraviglie di iOS a un prezzo ancora più contenuto, Unieuro propone anche l'iPhone 11 da 128GB al prezzo di appena 699 Euro invece di 769, un vero best-buy che si trova ancora oggi al terzo posto incontrastato come volumi di vendite in tutto il mondo.

Per ricreare in casa un ecosistema completo, non può certamente mancare il nuovo MacBook Pro da 13 pollici con il chip delle meraviglie Apple M1 Silicon, in offerta con il 12% di sconto a soli 1299 Euro.

Ultimo, ma non per importanza, uno dei migliori wearable in circolazione. Stiamo parlando di lui, l'Apple Watch Serie 6 da 44mm con GPS, ECG e monitoraggio della saturazione dell'ossigeno a 449 Euro.

Le offerte nel paniere Unieuro Hello Summer sono davvero tantissime, ma il tempo a disposizione per approfittarne è sempre meno. Ricordiamo infatti che la scadenza della promozione è fissata per il giorno 21 giugno.