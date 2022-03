Unieuro, portatile da gaming MSI con RTX 3050 in sconto a ottimo prezzo

Non sono disponibili unicamente promozioni su prodotti Samsung da Unieuro. Infatti, la ben nota catena ha deciso di mettere in sconto anche un portatile da gaming di MSI con GPU RTX 3050.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello MSI Gaming GF63 Thin 11UC-489IT viene adesso proposto a un prezzo pari a 999 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 1.199 euro. Questo significa che c'è un possibile risparmio del 16%, ovvero lo sconto è di 200 euro. Potrebbe dunque trattarsi di un'occasione niente male per un certo tipo di utente, visto anche il periodo non propriamente dei più rosei in termini di disponibilità delle GPU.

In ogni caso, la scheda tecnica di MSI Gaming GF63 Thin 11UC-489IT include, oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050, un processore Intel Core i5-11400H, 8GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello da 15,6 pollici ha risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e non manca il supporto al Wi-Fi 6. Qual è il sistema operativo? Windows 11.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul sito Web di MediaWorld né su quello di Amazon. Tirando le somme, capite bene che l'iniziativa promozionale di Unieuro può risultare intrigante per più di qualcuno.