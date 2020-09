Unieuro, prende il via la Mac Week: sconti su MacBook ed iMac fino al 24 Settembre

Unieuro annuncia oggi il lancio della Mac Week, sette giorni di promozioni su MacBook Air, MacBook Pro ed iMac, su cui è possibile risparmiare fino al 20% rispetto al prezzo di listino imposto dal colosso di Cupertino, a cui si aggiunge anche il rimborso di 200 Euro previsto dal Back To School.

L'iMac da 21,5 pollici con display Retina 4K e processore Intel Core i3 quad-core di ottava generazione, SSD da 1 terabyte ed 8 gigabyte di RAM, con scheda grafica dedicata aMD Radeon Pro 555X, può essere acquistato al prezzo di 1.299 Euro, il 16% in meno rispetto ai 1.549 Euro, per un risparmio di 250 Euro. In sconto troviamo anche l'iMac Pro da 27 pollici con processore Intel Xeon W, 32 gigabyte di RAM DDR4, SSD da 1 terabyte e scheda grafica AMD Radeon Pro Vega 56, che passa a 3.999 Euro, per un risparmio del 20% dai 4.999 euro imposti dalla società americana.

Fronte portatile, il MacBook Air da 13 pollici con processore Intel Core i3 quad-core di decima generazione, SSD da 256GB ed 8 gigabyte di RAM è disponibile in due colorazioni a 1.069 Euro, 160 Euro in meno rispetto ai 1.229 Euro precedenti. In sconto troviamo anche il MacBook Pro da 16 pollici con Intel Core i7 6-core di nona generazione, SSD da 512GB e 16 gigabyte di RAM a 2.499 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.