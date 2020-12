Unieuro, prende il via il Sottocosto di Natale: tanti sconti fino al 23 Dicembre

Dopo aver lanciato lo Speciale Apple, Unieuro ha pubblicato un altro volantino, che sarà attivo fino al prossimo 23 Dicembre, e permetterà di acquistare a prezzo ridotto tantissimi prodotti.

Si chiama "Sottocosto" ed include al suo interno diversi prodotti.

Partendo come sempre dai TV, tra gli OLED citiamo il Sony KD-55AG9 da 55 pollici, che viene proposto a 1599 Euro, il 31% in meno rispetto ai 2349 Euro di listino. Tra i QLED invece troviamo il QE65Q80TAT da 65 pollici a 1299 Euro ed il QE55Q70TAT da 55 pollici a 699 Euro: in quest'ultimo caso il risparmio è del 36%.

Tra gli smartphone, invece, il Galaxy S20 FE da 128 gigabyte passa a 479,90 Euro, mentre il Galaxy Note 10 Lite a 369 Euro. L'Oppo Find X2 Neo da 256 gigabyte invece può essere acquistato a 399,90 Euro, ma tra gli altri marchi troviamo in sconto anche lo Xiaomi Mi 10T pro da 256 gigabyte a 549,90 Euro.

Per quanto riguarda gli smartwatch, invece, è disponibile a 139,99 Euro il Garmin Vivoactive 3.

Vasta anche l'offerta di tablet: il Galaxy Tab A7 con 3 gigabyte di RAM e 32 gigabyte di memoria interna espandibili fino ad 1 terabyte passa a 199 Euro, mentre il Galaxy Tab S7 con S Pen a 749,90 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.