Unieuro: il prezzo di Samsung Galaxy A21s continua a calare, Amazon rilancia

Dopo aver puntato sull'offerta relativa a un TV QLED 8K di Samsung, Unieuro è tornata a scontare un prodotto dell'azienda sudcoreana. Più precisamente, questa volta entriamo in campo smartphone, in quanto il modello che rientra nella promozione è Samsung Galaxy A21s.

I più attenti di voi si ricorderanno che il dispositivo era già finito in sconto da MediaWorld qualche settimana fa, ma il passare dei giorni sta continuando a far calare il prezzo dello smartphone. Infatti, ora il prodotto viene venduto a 159,90 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo portale, il prezzo solitamente sarebbe di 209,90 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio di 50 euro. La promozione è valida solamente online e le colorazioni disponibili sono Blu, Nero e Bianco. Vi ricordiamo che questo modello dispone di 3GB di RAM e 32GB di memoria interna.

Per quanto riguarda le proposte effettuate dagli altri store online, abbiamo notato che anche MediaWorld ha scontato Samsung Galaxy A21s. Infatti, la nota catena ha abbassato il prezzo di quest'ultimo a 159,99 euro, ovvero 9 centesimi in più rispetto all'offerta lanciata da Unieuro. Insomma, ancora una volta la "guerra all'ultimo sconto" si gioca sul filo dei centesimi.

Tuttavia, vi ricordate il "vecchio" detto "fra i due litiganti il terzo gode"? Ebbene, in questo caso il terzo sembra essere Amazon Italia, dato che lo smartphone viene venduto a 154,50 euro tramite rivenditori, ovvero 5,40 euro in meno di quanto proposto da Unieuro. Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani su Samsung Galaxy A21s.