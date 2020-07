Unieuro, il prezzo di Samsung Galaxy S20 crolla: superata MediaWorld

La sana concorrenza fa sempre bene in determinati ambiti. Lo stiamo vedendo nell'ultimo periodo con gli sconti in campo tecnologico: le "battaglie all'ultima offerta" tra Unieuro e MediaWorld sono sempre intriganti per il consumatore, dato che fanno scendere il prezzo dei prodotti e consentono agli utenti di risparmiare.

In tal senso, è molto interessante analizzare la "sfida" legata allo smartphone Samsung Galaxy S20, top di gamma 2020 dell'azienda sudcoreana. Giusto qualche giorno fa vi avevamo fatto sapere che MediaWorld aveva scontato a 699 euro lo smartphone: un prezzo interessante, se consideriamo che solitamente il dispositivo costerebbe 929 euro e che si tratta di un modello appartenente a una gamma blasonata.

Tuttavia, le "sorprese" non sembrano essere finite. Infatti, in circa una settimana, il prezzo di Samsung Galaxy S20 è sceso di oltre 50 euro, dato che Unieuro lo ha scontato a 645 euro. La colorazione coinvolta è quella Grey, mentre le caratteristiche tecniche dello smartphone comprendono 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Si sta ovviamente parlando della variante 4G.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, MediaWorld ha portato il prezzo a 649 euro (ovvero 4 euro in più di Unieuro). Inoltre, i rivenditori di Amazon Italia hanno "risposto" senza esitazioni, dato che Samsung Galaxy S20 viene venduto a 645 euro. Insomma, ancora una volta è un "tutti contro tutti". Se siete interessati a questo modello, vi consigliamo di tenerlo d'occhio, dato che potreste portarvelo a casa a un prezzo niente male.