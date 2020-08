Unieuro, prezzo stracciato per questa microSD Samsung: superata Amazon

In seguito alla "battaglia all'ultimo sconto" sugli Apple AirPods, Unieuro ha lanciato una promozione interessante relativa a una microSD di Samsung. Il prezzo è particolarmente basso e supera quello proposto da Amazon Italia.

Infatti, la Samsung EVO Plus MB-MC32G 32GB MicroSDHC UHS-I Classe 10 viene venduta a 6,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo, generalmente il costo sarebbe di 18,99 euro, quindi già così stiamo parlando di un possibile risparmio di 12 euro. Tuttavia, il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto extra, quindi basta aggiungere la microSD al carrello per far scendere il prezzo finale a 6,64 euro.

Per quanto riguarda i prezzi offerti dagli altri store principali, su Amazon Italia i prezzi partono da 7,99 euro tramite rivenditori, ovvero 1,35 euro in più rispetto all'offerta lanciata da Unieuro. Insomma, la succitata microSD viene venduta a un prezzo ancora più basso del solito, che possiamo veramente definire stracciato.

Effettuando delle ricerche online, abbiamo inoltre notato che la promozione della nota catena è essenzialmente il prezzo più basso del Web per questa microSD. L'unico aspetto a cui fare attenzione è il costo della spedizione, dato che su Amazon è gratuita, mentre da Unieuro è pari a 4,99 euro. Tuttavia, sappiamo che una certa tipologia di utente preferisce prenotare il ritiro gratuito in negozio, quindi potrebbe essere sicuramente una buona occasione per qualcuno.