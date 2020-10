Unieuro: il prezzo di Xiaomi Mi Note 10 Lite cala di 100 euro, Amazon rilancia

In seguito allo sconto relativo a Samsung Galaxy Note 20, "torniamo" da Unieuro per soffermarci su un'altra offerta in campo tecnologico. Più precisamente, rimaniamo nel mondo dei dispositivi mobili, in quanto il prodotto legato alla promozione lanciata dalla nota catena è lo smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un dispositivo arrivato in Italia a maggio 2020, quindi uscito solamente da qualche mese. Il suo prezzo di lancio era fissato a 399,90 euro per quel che concerne la variante con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, ma ora Unieuro ha fatto scendere il prezzo a 299,90 euro tramite il suo portale ufficiale. In parole povere, lo sconto è pari a 100 euro. Il modello messo in offerta da Unieuro, "brandizzato" Vodafone, è disponibile nelle colorazioni Nero e Bianco.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, ci siamo accorti del fatto che anche MediaWorld ha scontato il dispositivo. Infatti, la nota catena ha abbassato il prezzo di Xiaomi Mi Note 10 Lite a 299,99 euro sul suo sito Web ufficiale, ovvero 9 centesimi in più rispetto all'offerta di Unieuro. Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" sta continuando imperterrita e ancora una volta tutto si gioca sul filo dei centesimi.

Tuttavia, come si suol dire, "fra i due litiganti il terzo gode". In questo caso, il terzo è costituito dai rivenditori di Amazon Italia, dato che questi ultimi vendono lo smartphone a 277 euro, ovvero 22,90 euro in meno rispetto a quanto proposto da Unieuro.