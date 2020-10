Unieuro, il prezzo di Xiaomi Mi Note 10 Lite cala in modo inarrestabile

In seguito allo sconto relativo a Samsung Galaxy Note 20, Unieuro è tornata a lanciare promozioni interessanti in campo di dispositivi mobili. Infatti, la nota catena ha avviato un'offerta intrigante sullo smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Più precisamente, il succitato modello viene venduto a 299,90 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo sito Web, in genere il prezzo dello smartphone sarebbe di 399,90 euro, quindi si tratta, già così, di uno sconto di 100 euro. Tuttavia, non è finita qui, dato che Xiaomi Mi Note 10 Lite rientra nell'iniziativa "Sconto IVA", che permette di ottenere un ulteriore 18,04% di sconto extra. In parole povere, aggiungendo il dispositivo al carrello, il prezzo scende a 245,80 euro, per uno sconto totale pari a 154,10 euro.

Vi ricordiamo che il modello coinvolto, "brandizzato" Vodafone, dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Le colorazioni messe in offerta da Unieuro sono quelle Nero e Bianco. Per quel che concerne, invece, gli altri store online più blasonati, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld propone questo modello a 299,99 euro. I rivenditori di Amazon Italia, invece, vendono il dispositivo a 297 euro.

Insomma, nella "battaglia all'ultimo sconto" per Xiaomi Mi Note 10 Lite sembra essere "in vantaggio" Unieuro. Tra l'altro, il calo del prezzo dello smartphone è inarrestabile, in quanto giusto poche settimane costava decine di euro in più.