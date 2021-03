Da Unieuro parte la Primavera di Sconti: le offerte del volantino di Marzo 2021

Non solo Apple Days di Mediaworld. Anche Unieuro in giornata odierna rinnova il proprio volantino, e propone la "Primavera di Sconti" che sarà disponibile fino al 28 Marzo nei negozi ed online, con possibilità di effettuare il pagamento a tasso zero in 10 rate.

Partendo dai TV, l'OLED di LG da 55 pollici della linea CX è disponibile a 1499 Euro, l'11% in meno rispetto ai 1699 Euro di listino. Tra le promozioni però troviamo anche il QLED QE75Q90TAT da 75 pollici a 2699 Euro, con un risparmio del 28% rispetto ai 3799 Euro imposti dalla società asiatica, ed il modello da 55 pollici della stessa linea a 1299 Euro. Il Philips 65PUS7855 da 65 pollici, invece, passa a 699 Euro, 200 Euro in meno dagli 899 euro di listino.

Tra gli smartphone, invece, lo Xiaomi Mi 10T Lite passa a 299,90 Euro, con un risparmio del 25% rispetto ai 399,90 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy S20 FE passa a 599,90 Euro, il 10% in meno rispetto ai 669 Euro di listino. L'Huawei P40 Lite invece passa a 199,99 Euro, il 33% in meno rispetto ai 299,99 Euro di listino.

Fronte smartwatch, invece, Apple Watch Series 3 GPS Only con cassa da 38mm è disponibile a 219,90 Euro, mentre il modello da 42mm passa a 249,90 Euro.

Il volantino completo può essere consultato a questo indirizzo.