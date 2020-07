Unieuro, prodotti più venduti sezione Telefonia e cuffie: c'è Meliconi

Dopo aver trattato l'offerta sul TV OLED LG da 55 pollici, torniamo a parlare degli sconti di Unieuro in campo tecnologico. In particolare, la curiosità ci ha spinto ad analizzare i prodotti più venduti della sezione Telefonia del portale ufficiale della nota catena. Abbiamo fatto delle scoperte interessanti.

Infatti, oggi 6 luglio 2020 nella prima casella del riquadro "I più venduti" della pagina dedicata alla Telefonia di Unieuro fa capolino un prodotto di un'azienda italiana. Stiamo parlando delle cuffie Bluetooth Meliconi MySound Speak Free, che tra l'altro sono in offerta a 19,99 euro (in genere il prezzo sarebbe di 34,99 euro). Per chi non lo sapesse, da Unieuro sono disponibili diverse tipologie di cuffie della società, tra cui quelle con cavo che in questo periodo vengono vendute a 9,99 euro (al posto di 13,99 euro). Inoltre, vi consigliamo di farvi un giro su questa pagina per scoprire altri prodotti di Meliconi.

Una bella vetrina per l'azienda, che in molti ricordano per il mitico "guscio salva telecomando", inventato dal mitico Loris Meliconi (che purtroppo ci ha lasciato da pochi giorni). In ogni caso, questa curiosità che abbiamo scoperto tramite il sito di Unieuro è molto interessante, in quanto consente di approfondire i prodotti di un'azienda nostrana.

Per il resto, tra i prodotti più venduti della sezione Telefonia (che comprende anche cuffie e altro) troviamo Samsung Galaxy A20e, Samsung Galaxy A51, Apple AirPods Pro, Xiaomi Mi Band 4, Apple AirPods Classic, Amazfit Bip Lite e Redmi Note 8 Pro.