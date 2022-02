Unieuro, un prodotto Dyson scontato del 50%: potrebbe tornarvi utile

Se pensate che ci siano solamente le Offerte Solo Online da Unieuro, vi sbagliate. Infatti, c'è anche una promozione che viene indicata come "Speciale": al centro dell'offerta c'è un prodotto Dyson.

Più precisamente, l'adattatore per pompa Dyson 970790-01 viene ora proposto a un costo pari a 20 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, solitamente il prezzo a cui verrebbe venduto il prodotto ammonterebbe a 40 euro. Non serve dunque chissà quale calcolo per comprendere che c'è uno sconto di 20 euro, per un possibile risparmio del 50%.

Insomma, l'accessorio e ricambio per aspirapolvere di Dyson, che dispone di una sgargiante colorazione rossa e argento ed è progettato per raggiungere anche i punti più difficili (l'angolatura si può regolare di 90 gradi per pulire, ad esempio, sotto i mobili e sotto il letto), viene venduto a metà prezzo rispetto al solito.

Tra l'altro, dando un'occhiata a quanto proposto relativamente al prodotto da parte degli altri principali store online, abbiamo notato che su Amazon Italia il costo dell'accessorio per aspirapolvere Dyson è pari a 24,99 euro tramite rivenditori. Per il resto, non siamo riusciti a scovare questo specifico prodotto sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Insomma, l'offerta di Unieuro potrebbe risultare intrigante per un certo tipo di utente.