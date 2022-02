Unieuro, prodotto intelligente Xiaomi in sconto del 50%: può tornarvi utile

In seguito all'approfondimento delle Offerte Solo Online di Unieuro, torniamo a dare un'occhiata a quanto proposto dagli "scaffali virtuali" della popolare catena. Infatti, c'è uno sconto del 50% (e non solo) su un prodotto intelligente di Xiaomi.

Più precisamente, Xiaomi Mi Smart Plug viene adesso venduta a un prezzo pari ad appena 9,99 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere sul portale della ben nota catena, in precedenza il costo del prodotto ammontava a 19,99 euro. Questo significa che già di base si fa riferimento a metà prezzo, dato che si possono risparmiare 10 euro.

In realtà, però, c'è anche un ulteriore sconto del 5% direttamente in carrello. Basta infatti aggiungere il prodotto a quest'ultimo per vedere calare il prezzo finale a 9,49 euro, per uno sconto totale di 10,50 euro. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento per mettere le mani su Xiaomi Mi Smart Plug, considerando anche il fatto che quest'ultima viene proposta a prezzi più elevati su Amazon Italia. MediaWorld venderebbe invece il prodotto a 7,99 euro, ma al momento in cui scriviamo non c'è disponibilità.

Insomma, la promozione lanciata da Unieuro potrebbe effettivamente fare gola a più di qualcuno. Per intenderci, si fa riferimento a una presa smart pensata per gestire comodamente, ad esempio, la domotica. Tra l'altro, il prodotto dispone di connettività Wi-Fi e può essere impostato mediante un'apposita app per smartphone. Si può inoltre controllare tutto mediante comandi vocali. In parole povere, questo prodotto a basso costo potrebbe tornarvi utile per cercare di contenere il più possibile i consumi in modo automatizzato.