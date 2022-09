Unieuro prolunga Back to School fino 8 settembre: grandi offerte su TV e laptop da gaming

Le ultime Offerte Solo Online lanciate da Unieuro stanno per finire ma, nel mentre, la stessa catena di distribuzione ha ben pensato di prolungare il volantino Back to School offrendo tanti dispositivi d’elettronica e informatica in offerta, specialmente computer portatili e televisori a prezzi ottimi: ecco alcuni esempi.

Partiamo proprio dagli smart TV, proponendovi in particolar modo una serie di TV Ultra HD 4K Samsung a metà prezzo. Da Unieuro potete trovare un Samsung Crystal UHD da 55 pollici a 399 euro al posto di 749,90 euro, o anche il Samsung UE50AU9080U da 50” a 429,90 euro anziché 799,90 euro. Il modello The Frame 43LS03A crolla invece da 999 euro a 499,90 euro, scendendo così del 49%.

Se invece prediligete soluzioni di fascia alta, Unieuro rilancia un LG OLED evo del 2022 a 1.299 euro, quando normalmente costerebbe 1.699 euro. Il pagamento, come per tutti i prodotti che citeremo, può essere effettuato in 3 rate con Klarna o PayPal senza interessi.

Ma veniamo ai dispositivi che servono davvero per la scuola, ovvero computer portatili e tablet di ultima generazione. Ad esempio, l’iPad Wi-Fi da 256 GB scende da 559 euro a 479 euro. Parlando invece di notebook, c’è una moltitudine di modelli in promozione: nella fascia low-cost troviamo l’Acer Swift 1 a 299,90 euro, seguito da un Lenovo IdeaPad 3 a 499,90 euro. Saliamo nella fascia medio-alta con un laptop HP a 699 euro, passando poi a un Lenovo IdeaPad con RTX 3050 a 799,90 euro al posto di 999 euro. Infine, segnaliamo la disponibilità di un HP Omen con RTX 3070 a 1.399 euro.

Tutti i computer portatili prevedono la consegna di un rimborso di diverse centinaia di euro consegnando un computer usato, a seconda delle sue condizioni e dal costo del laptop di interesse. Per maggiori dettagli vi reindirizziamo alla pagina dedicata da Unieuro.

In tutto ciò, da Mediaworld potete trovare un laptop Acer con RTX 3060 a 500 euro in meno.