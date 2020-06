Unieuro: la promo del giorno è su Xiaomi Mi Band 4, che è tra i più venduti

Dopo lo sconto su Xiaomi Mi 10 Lite 5G, torniamo a parlare degli sconti tecnologici di Unieuro. Tuttavia, questa volta ci spostiamo in campo smartband, in quanto il prodotto coinvolto è Xiaomi Mi Band 4.

In particolare, il dispositivo viene venduto a 29,90 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Precedentemente il costo era di 34,99 euro, quindi il risparmio è di 5,09 euro. Lo sappiamo: lo sconto non è particolarmente elevato e un po' di tempo fa Esselunga aveva lanciato una promozione migliore. Tuttavia, in quel caso bisognava recarsi direttamente in negozio e l'offerta era valida salvo esaurimento scorte. Inoltre, alcuni utenti ne fanno una questione di principio e spesso attendono che il prezzo della smartband scenda almeno sotto i 30 euro per prenderla.

Per questo motivo, l'offerta di Unieuro, valida solamente per oggi 30 giugno 2020 può risultare interessante per coloro che stavano aspettando che Xiaomi Mi Band 4 tornasse in sconto. Tra l'altro, l'interesse relativo a questo prodotto è sempre molto alto, come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, che raffigura il pannello del sito ufficiale di Unieuro relativo ai prodotti più venduti in questi giorni.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, MediaWorld ha "risposto" a Unieuro, scontando la smartband a 29,99 euro. Insomma, come accade sempre più spesso, le due note catene stanno giocando la "sfida all'ultimo sconto" sul filo dei centesimi. Per quanto riguarda Amazon Italia, al momento in cui scriviamo ci sono dei rivenditori che propongono la smartband a un prezzo inferiore, ma sommando il costo della spedizione si arriva sempre attorno ai 30 euro.