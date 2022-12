Unieuro pronta ai regali di Natale: online le offerte Natalissimi fino al 24 dicembre

Dopo aver trattato un'offerta Tech Amazon di Natale, è giunto il momento di approfondire quanto lanciato in ambito di promozioni natalizie da parte di Unieuro. Infatti, quest'ultima catena ha lanciato il volantino Natalissimi, che strizza chiaramente l'occhio ai regali di Natale.

L'iniziativa promozionale proseguirà infatti fino al 24 dicembre 2022, accompagnando dunque gli utenti nei giorni precedenti all'effettivo scambio dei regali di Natale. In questo contesto, come ben potete immaginare, il numero di offerte attive è elevato, andando a coprire molteplici tipologie di dispositivi tecnologici.

Per farvi un esempio concreto, lo Smart TV Samsung UE43BU8070, che rappresenta un modello del 2022 e dispone di un pannello con diagonale di 43 pollici e risoluzione 4K, viene ora proposto a un prezzo pari a 399,90 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Precedentemente il costo del prodotto ammontava a 599,90 euro, quindi l'offerta è del 33%.

Un altro esempio concreto è rappresentato dallo sconto del 35% sul tablet Samsung Galaxy Tab A8, venduto adesso a 179,99 euro (al posto di 279,90 euro). Per approfondire, invece, le altre promozioni dei Natalissimi, potete invece fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Unieuro.

Al netto dell'iniziativa promozionale di Unieuro descritta in questa sede, potreste voler restare aggiornati in generale in merito alle offerte lanciate in periodo natalizio. In questo contesto, potrebbe quindi interessarvi approfondire il canale Telegram delle promozioni.