Unieuro propone 3 computer portatili Lenovo in sconto: si parte da 340 Euro

Con l’avvio delle Offerte Solo Online di fine aprile 2022 Unieuro ha rilanciato 3 computer portatili Lenovo in sconto a prezzi alquanto intriganti, che partono da 340 Euro. Vediamo assieme le specifiche tecniche dei singoli modelli e fino a quando resteranno in promozione.

Si parte dal Lenovo V15 proposto a 340 Euro al posto di 449,90 Euro, dotato di schermo da 15,6 pollici con risoluzione pari a 1366 x 768 pixel, 256 GB di memoria interna in formato SSD, 4 GB di RAM e processore Intel Celeron N4020 dual-core con chip grafico integrato. Insomma, un modello low-cost pensato per chi non ha particolari esigenze oltre alla navigazione in rete e all’utilizzo di software per ufficio o scuola.

In alternativa è possibile acquistare un’altra variante del Lenovo V15 più performante, dotata sempre di una unità SSD da 256 GB ma accompagnata da 8 GB di RAM, processore Intel Core i5-1035G1 operativo a 3,6 GHz Turbo e display Full HD da 15,6 pollici di diagonale. Il prezzo? 548 Euro al posto di 699,90 Euro.

Conclude il trio il modello Lenovo V14 venduto da Unieuro a 592 Euro anziché 749,90 Euro, dotato dello stesso processore Intel Core i5-1035G1 e sempre con 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di archiviazione su SSD. La differenza chiave consiste nella dotazione di un pannello Full HD da 14 pollici e del sistema operativo Windows 10 Pro, mentre nei modelli precedenti troviamo Windows 10 Home.

Ribadiamo in conclusione che questi sconti varranno esclusivamente online e fino al 1° maggio 2022.

