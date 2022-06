Unieuro propone 4 monitor LG in offerta: due modelli da gaming, anche 4K!

Grazie alle ultime offerte online lanciate da Unieuro e disponibili fino al 26 giugno potrete trovare molteplici monitor in offerta per ogni esigenza, dal gaming all’ufficio, passando per la creazione di contenuti multimediali. In particolare, di seguito segnaleremo 4 monitor LG in sconto, tra i quali figurano due modelli da gioco e tre 4K.

Il modello più economico è proprio l’LG 24GN600 della gamma UltraGear, un IPS Full HD da 23,8” con refresh rate di 144Hz e tempo di risposta pari a 1ms(GtG). Con la sua forma piatta, questo monitor risulta un ottimo entry-level per gli appassionati di videogiochi. Tra le tecnologie supportate troviamo poi AMD FreeSync Premium e HDR10. Il prezzo è pari a 189,99 Euro al posto di 249,90 Euro.

In alternativa, troverete la versione di fascia alta LG 27GP950 con display Nano IPS Ultra HD 4K da 27 pollici, adatto anche alle console grazie alla porta HDMI 2.1 presente sul retro. Questo monitor ha una frequenza di aggiornamento massima di 160Hz e tempo di risposta pari a 1ms, oltre al supporto a NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync. Tra gli altri dettagli notiamo il supporto a VRR, formato VESA DisplayHDR™ 600 e copertura DCI-P3 del 98%. Il prezzo? 799,90 Euro anziché 1.149,90 Euro.

Se invece siete content creator, forse preferite la soluzione della gamma UltraFine LG 32UN880-B, venduto a 699,90 Euro al posto di 799,90 Euro e dotato di uno schermo piatto LED Ultra HD 4K da 31,5” con tempo di risposta di 5 ms e refresh rate di 60Hz. In conclusione, proponiamo il monitor LG 27UP600 sempre con pannello piatto Ultra HD 4K ma da 27 pollici, con lo stesso tempo di risposta del modello precedente e copertura DCI-P3 del 95%; cambiano il design e la versatilità nel posizionamento del monitor, come anche la densità di pixel e il consumo energetico. Per quest’ultimo modello, il prezzo scende da 379,90 Euro a 299,90 Euro.

Sempre da Unieuro potete trovare anche 3 televisori a meno di 250 Euro.