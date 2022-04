Unieuro propone 4 smart TV QLED Samsung a metà prezzo

Mentre prosegue il weekend di offerte su TV LG da Unieuro, il quale in realtà proseguirà fino al 19 aprile prossimo, ci immergiamo nel catalogo della catena di distribuzione per scovare altre promozioni imperdibili: in particolare, eccovi 4 smart TV Samsung QLED venduti a metà prezzo.

Il modello più economico del quartetto è lo smart TV Samsung Series 6 QE50Q60A 2021 proposto a 499 Euro anziché 949 Euro, ovverosia il 47% in meno. Si tratta di un televisore con schermo QLED Ultra HD 4K da 50 pollici di diagonale con supporto alle tecnologie HDR10+ lato video e Dolby Digital Plus lato audio, mentre il sistema operativo è la piattaforma proprietaria Tizen. Sia in questo che nei prossimi smart TV troverete sempre il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione.

In alternativa alla variante vista sopra, sempre da Unieuro troverete anche il modello Samsung Series 6 QE55Q60A 2021 con display da 55 pollici a 549 Euro anziché 1.049 Euro; anche in questo caso, quindi, il taglio di prezzo è del 47%.

Cambiando design e tipologia di TV troviamo la versione Samsung Series 8 QE55Q80A venduta a 699 Euro al posto dei 1.499 Euro di listino, il 53% in meno. Qui il display è sempre un QLED ma da 55 pollici e con supporto a HDR10+, AMD FreeSync per il gaming, decodifica audio Dolby Digital Plus e una dotazione più numerosa di porte HDMI.

Infine, Unieuro rilancia anche il modello Samsung QE65Q70A 2021 in offerta a 818,85 Euro, mentre normalmente costerebbe 1.699 Euro. Qui troviamo ulteriori cambiamenti lato design e anche nel TV in sé, dato che si tratta di un pannello QLED Ultra HD 4K da 65 pollici con supporto a HLG, HDR10+ e AMD FreeSync, mentre lato audio troviamo sempre il decoder Dolby Digital Plus ma con una potenza audio inferiore.

Per tutti questi smart TV vale sempre la possibilità di sfruttare i bonus rottamazione TV e il bonus TV dipendente dal reddito ISEE.

Sempre presso Unieuro troverete anche 4 smartphone Xiaomi e Samsung a meno di 200 Euro.