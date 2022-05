Unieuro propone 4 smartphone Samsung in sconto a meno di 250 Euro

Ogni settimana Unieuro rinnova le Offerte Solo Online introducendo una moltitudine di dispositivi mobili temporaneamente in promozione. Tra questi, per i prossimi giorni proponiamo in particolare 4 smartphone Samsung in sconto a meno di 250 Euro, tra i quali c’è anche l’interessante Galaxy A32 5G.

Avviamo questa piccola rassegna con Samsung Galaxy A13, telefono dotato di un display TFT LCD Full HD+ da 6,6 pollici con un notch a goccia per ospitare la fotocamera anteriore da 8 MP, accompagnata posteriormente da quattro sensori (50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP). Lato memoria troviamo 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, mentre la batteria è da 5.000 mAh e il cuore pulsante il chipset Exynos 850. Il prezzo? 169 Euro anziché 219,99 Euro.

Passa invece da 249,90 Euro a 199,90 Euro il modello Samsung Galaxy A22 5G con SoC MediaTek Dimensity 700, batteria da 5.000 mAh, 64 GB di archiviazione interna, 4 GB di RAM e un display TFT LCD FHD+ da 6,6 pollici. A chiudere il tutto è un comparto fotocamera composto da un sensore frontale da 8 MP e tre lenti posteriori rispettivamente da 48 MP, 5 MP e 2 MP.

Segue Samsung Galaxy A32 a 219,90 Euro al posto dei 279,90 Euro di listino, dotato invece di uno schermo Super AMOLED Full HD+ da 6,4 pollici, chipset MediaTek Helio G80 sotto la scocca con 128 GB di memoria interna, 4 GB di RAM e batteria da 5.000 mAh. Lato fotocamera, dunque, troviamo una quad-camera posteriore (64 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP) e una singola per selfie da 20 megapixel.

Chiude il quartetto il modello Samsung Galaxy A32 5G a 249 Euro anziché 299,90 Euro, con le medesime specifiche tecniche eccetto per la dotazione di un display TFT HD+ da 6,5 pollici, fotocamera posteriore principale da 48 megapixel e anteriore da 13 MP, e infine il chipset MediaTek Dimensity 720.

Sempre da Unieuro troverete anche il MacBook Air M1 a meno di 1.000 Euro.