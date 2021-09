Unieuro propone 4 smartphone Xiaomi sotto i 200 Euro, anche con supporto 5G

Assieme ai nuovi sconti Unieuro della settimana su OPPO A74, un monitor HP OMEN da gaming e altro ancora, la medesima catena di negozi propone 4 smartphone Xiaomi in offerta sotto i 200 Euro, tra cui un modello in particolare con supporto alla rete mobile 5G. Vediamo la lista completa nel dettaglio.

Xiaomi Redmi 9A è il modello più economico di questo gruppo, con un costo previsto di 99,99 Euro anziché 119,99 Euro. Questo smartphone giunge con display LCD HD+ da 6,53 pollici, SoC MediaTek Helio G25, 2 GB di RAM e 32 GB di memoria espandibile con microSD, per una batteria da 5.000 mAh. Lato fotocamera troviamo una singola lente sul retro da 13 megapixel e, per i selfie, un sensore da 5 megapixel.

Segue in ordine di prezzo Xiaomi Redmi 9C, dispositivo mobile scontato a 129 Euro a partire da 149,99 Euro, con 5% di extra sconto se acquistato tramite il sito Unieuro. Il display in dotazione è un pannello LCD FHD+ da 6,53 pollici, mentre sotto la scocca appare il SoC Mediatek Helio G80 accompagnato da 4 GB di RAM, 64 GB di archiviazione interna espandibile tramite microSD, batteria da 5.020 mAh. Per quanto concerne la fotocamera il setup è caratterizzato da una quad-camera posteriore (13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP) e una singola lente anteriore da 8 MP.

Troviamo poi Xiaomi Redmi 9T a 169 Euro anziché 199 Euro, anche in questo caso con disponibilità di un 5% extra con l’acquisto online. Si tratta di uno smartphone con schermo LCD FHD+ da 6,53 pollici, chipset Qualcomm Snapdragon 662 da 2 GHz, 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile grazie alla microSD, batteria da 6.000 mAh e, per la fotocamera, quattro sensori sul retro (48 MP principale + 8 MP + 2 MP + 2 MP) e uno anteriore da 8 MP.

Conclude questa serie il modello Xiaomi Redmi Note 9T brandizzato TIM, proposto a 199,99 Euro anziché 299,90 Euro. Si tratta di uno smartphone con display IPS LCD da 6,53 pollici con risoluzione pari a 2340 x 1080 pixel, chipset MediaTek Dimensity 800U octa-core da 2,4 GHz, 4 GB di RAM, 128 GB di archiviazione espandibile tramite microSD, batteria da 5.000 mAh e comparto fotocamera con tre sensori posteriori (48 MP + 2 MP + 2 MP) e singola anteriore da 13 MP per i selfie.

Tra le altre promozioni Unieuro abbiamo anche segnalato un TV LG OLED 4K 2021 in offerta, con soundbar inclusa in omaggio.