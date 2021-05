Unieuro propone 5 ottimi smartphone in sconto fino al 36%: i modelli interessati

Dopo avere parlato dello sconto relativo allo smart TV LG sotto i 200 Euro proposto da Unieuro, ora è il momento di vedere altre promozioni interessanti relative ad alcuni smartphone di fascia bassa e di fascia media per marchi come Motorola, Huawei, Samsung e Xiaomi, scontati anche del 36% rispetto al prezzo di listino.

Innanzitutto specifichiamo che tutti questi modelli godono non solo del taglio di prezzo base proposto da Unieuro, ma anche di un “Extra Sconto” del 5% rispetto al prezzo di promozione, applicato però solamente una volta che si inserisce nel carrello lo smartphone di interesse. I prezzi riportati in questo articolo saranno dunque quelli finali, contando anche il 5% ulteriore.

Detto ciò, partiamo come da prassi dallo smartphone più economico che vedremo oggi ovvero Motorola moto g 5G plus brandizzato TIM, proposto a 189,99 Euro anziché 299,99 Euro e dotato sotto la scocca del processore Qualcomm Snapdragon 765 dalla velocità di clock pari a 2,4 GHz, assieme a 4 GB di memoria RAM e 64 GB di spazio di archiviazione espandibile fino a 1000 GB tramite microSD. Il display in dotazione è un LTPS da 6.7 pollici con risoluzione pari a 1080 x 2520 pixel, mentre il comparto fotocamera posteriore presenta quattro sensori (48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP) e, anteriormente, troviamo due sensori (16 MP + 8 MP). Infine, la batteria è da 5000 mAh.

Passando ai dispositivi Huawei, troviamo innanzitutto il modello Huawei P40 Lite a 179,55 Euro al posto dei 299,99 Euro di listino. Nella scheda tecnica figurano il processore Kirin 810 dual-core a 2.27 GHz, accompagnato da 128 GB di memoria interna espandibile fino a 256 GB e 8 GB di RAM, per una batteria da 4200 mAh. Lo schermo è un LCD da 6.4 pollici, mentre lato fotocamera troviamo quattro sensori posteriori (48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP) e una singola lente anteriore da 16 megapixel.

In alternativa Unieuro propone il modello Huawei P30 lite New Edition con CPU Kirin 710, display IPS da 6.15 pollici, 256 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB, 6 GB di RAM e 3340 mAh lato batteria. Il comparto fotocamera presenta infine un singolo sensore selfie da 32 MP, assieme a tre sensori posteriori (48 MP + 8 MP + 2 MP). Il prezzo in questo caso ammonta a 246,05 Euro anziché 349,90 Euro.

Non manca pure lo smartphone Samsung Galaxy A51 tra le offerte selezionate, dotato di display Super AMOLED da 6,5 pollici, SoC Exynos 9611 octa-core dalla velocità di clock di 2.3 GHz, 128 GB di spazio di archiviazione espandibile a 512 GB, 4 GB di RAM, quad-camera posteriore (48 MP grandangolare + 12 MP ultra grandangolare + 5 MP profondità + 5 MP macro) e sensore selfie da 32 MP e batteria da 4000 mAh. In questo caso si parla di 229,41 Euro al posto di 379,90 Euro, insomma uno sconto veramente interessante!

Dulcis in fundo, in sconto si trova anche Xiaomi Mi 10T Pro, proposto a 474,05 Euro contro i 649 Euro di listino. Si parla di uno smartphone con CPU Qualcomm Snapdragon 865, 8 GB di RAM LPDDR5, 256 GB di spazio di archiviazione, batteria da 5000 mAh e setup a tripla fotocamera posteriore (108 MP principale + 13 MP + 5 MP) e sensore frontale da 20 MP, per un display LCD Full HD+ da 6,67 pollici con refresh rate da 144 Hz.

