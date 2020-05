Unieuro propone ad un buon prezzo un portatile ASUS dalle ottime specifiche

Le offerte corrono veloci e non si fermano mai neanche in questa giornata. Da Unieuro, in particolare, sono tanti gli sconti proposti ed è possibile trovare diverse occasioni da non farsi sfuggire. Tra queste troviamo anche un PC portatile ASUS dall'ottimo rapporto-qualità prezzo.

In particolare, facciamo riferimento al modello RX571GT-BQ288T , in colorazione nera, proposto al prezzo di 799,99 euro anziché 899,99 euro, con uno sconto dell’11% e si tratta di un ottimo dispositivo di fascia media, molto valido per l’utilizzo di tutti i giorni sia in ambito lavorativo che domestico.

Tra le caratteristiche troviamo un display da 15.6 pollici, con risoluzione Full HD (1920 x 1080 Pixel) ed è dotato di un processore Intel Core i5 di ottava generazione unito ad 8 GB DDR4 di memoria RAM, espandibile fino a 16GB e ben 512 GB di SSD per archiviare in sicurezza tutti i vostri file. Nella parte superiore della scocca frontale è implementata una fotocamera da 720p per effettuare videochiamate o scattare qualche foto.

Inoltre, è presente anche una discreta scheda grafica, la NVIDIA GeForce GTX 1650 che consente di dare ancora più spinta al PC soprattutto se si utilizza per qualche piccolo lavoretto di grafica. Dispone, inoltre, del Wi-Fi 5 (802.11ac) e di Windows 10.

Molto valido anche il sistema audio grazie all’implementazione di un sistema di diffusione sonora realizzato in partnership con Harman Kardon. Il Bluetooth è in versione 4.1. Grazie all’ampio trackpad è possibile muoversi all’interno del PC con la massima semplicità così come la tastiera sembra essere ben realizzata.

E’ possibile acquistare il Pc portatile direttamente sullo store online di Unieuro e riceverlo direttamente a casa oppure scegliere il ritiro nel negozio più vicino. E’ permesso il pagamento tramite Paypal e per chi volesse c’è la possibilità di estendere la garanzia di ulteriori 12 mesi, portandola così a 36 mesi, al costo di 109,99 euro.

Unieuro, inoltre, sta lanciando proprio in queste ore sul volantino fantastiche offerte sui prodotti Apple.