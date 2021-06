Unieuro propone diversi smartphone in sconto sotto i 200 Euro: i modelli migliori

Mentre eBay propone una giornata di sconti su smartphone di moltissimi marchi, da Unieuro è il periodo ideale per aggiudicarsi qualche altro smartphone a prezzi stracciati. La catena di negozi, infatti, in questo periodo propone diversi dispositivi mobili a meno di 200 Euro per marchi come Samsung, Oppo e Xiaomi. Ecco i modelli interessati.

Partiamo dallo smartphone Oppo A53s proposto a 159,99 Euro anziché 199,99 Euro, dotato di chipset Qualcomm Snapdragon 460, 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, per una batteria da 5000 mAh e un comparto fotocamera con unico sensore anteriore da 8 megapixel e tre posteriori (23 megapixel + 13 megapixel + 13 megapixel). Il display, infine, è un pannello IPS LCD HD+ da 6,5 pollici.

Costa meno, invece, il modello Xiaomi Redmi 9 brandizzato WindTre, proposto da Unieuro a 129,99 Euro contro i 169,99 Euro di listino. Sotto la scocca troviamo il chipset MediaTek Helio G80 assieme a 64 GB di memoria interna, 4 GB di RAM LPDDR4X e batteria da 5020 mAh. Lo schermo è un pannello IPS LCD da 6,53 pollici con Gorilla Glass 3 e il comparto fotocamera vede tre sensori posteriori (13MP + 8MP + 5MP) e uno singolo anteriore da 8 megapixel.

Segue dunque lo smartphone Xiaomi Redmi Note 9 brandizzato Vodafone venduto a 179 Euro anziché 229,90 Euro e dotato di schermo IPS LCD Full HD+ da 6,53 pollici, chipset octa-core Mediatek Helio G85 con frequenza di clock massima pari a 2.0 GHz, 4 GB di RAM, 128 GB di archiviazione espandibile con microSD, batteria da 5020 mAh e quad-camera posteriore (48MP + 8MP + 2MP + 2MP), mentre lato selfie figura una sola lente da 13MP.

Ultimo modello firmato Xiaomi che vedremo in questa occasione è lo smartphone Xiaomi Redmi Note 10, scontato in questo caso a 194 Euro a partire dai 229,90 Euro base. Qui troviamo un display AMOLED da 6,43 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon 678, sempre 4 GB di RAM, 128 GB di archiviazione espandibile, batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 18W e anche qui quad-camera posteriore (48MP + 8MP + 2MP + 2MP), accompagnata anteriormente dal sensore unico da 13MP.

Infine passiamo anche per il mondo Samsung con il telefono Galaxy A21s, ove figura il chip Exynos 850 assieme a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB, mentre la cella della batteria è da 5000 mAh. Qui lato fotocamera ci sono quattro sensori posteriori (48MP + 8MP + 2MP + 2MP) e uno selfie da 13MP, mentre lo schermo è TFT HD+ da 6,5 pollici. Il prezzo, infine, è pari a 189 Euro al posto dei 219,90 Euro di listino, a cui però andrà aggiunto un 5% di extra sconto se acquistato online.

Ricordiamo, infine, che abbiamo stilato una classifica dei migliori smartphone Android sotto i 200 Euro a giugno 2021.