Unieuro propone laptop HP da gaming con RTX 3050 a ben 450 euro in meno

Oltre all’ottima offerta Unieuro su Xiaomi 12, la medesima catena di negozi italiana propone in questi giorni grazie al volantino degli “Sconti Batticuore” un laptop HP con RTX 3050 a 450 euro in meno. Si tratta di un modello davvero imperdibile per chi vuole un notebook di fascia alta per studio e un po’ di gaming.

Il modello in questione è l’HP Victus 15-FA0028NL, dotato della già citata scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 e del processore Intel Core i5-12500H di fascia medio-alta, appartenente alla dodicesima generazione e capace di arrivare a 4,5 GHz di frequenza massima. Il comparto memoria si presenta con 16 GB di RAM DDR4 e singolo SSD da 512 GB, mentre il display è un LCD Full HD da 15,6 pollici. Il sistema operativo, naturalmente, è Windows 11 Home.

Il prezzo di listino fissato dal produttore è di 1.349 euro ma, grazie all’attuale iniziativa promozionale, si scende a 899,90 euro per un risparmio effettivo del 33%. Il pagamento può essere completato in tre rate senza interessi online con Klarna o PayPal, mentre la consegna a domicilio è gratuita ed effettuata in minimo due giorni, massimo cinque.

L’offerta, specifichiamo, è valida anche presso i punti vendita Unieuro in tutta Italia; per questo motivo, potete anche recarvi in loco per maggiori informazioni sulla promozione o portarlo immediatamente a casa.

Sempre da Unieuro, ricordiamo, ieri sono iniziati gli Apple Magic Days validi Solo Online.