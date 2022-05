Unieuro propone smartwatch Amazfit e Apple Watch in sconto, anche Series 7

Il rinnovo delle Offerte Solo Online da Unieuro ha portato con sé una nuova serie di allettanti sconti su smartwatch Amazfit ed Apple Watch: nel primo caso si parla di un modello particolarmente accessibile, mentre nel secondo abbiamo a nostra disposizione diverse versioni a prezzi che partono da 319 Euro.

Avviamo questa breve rassegna dei wearable in promozione con Amazfit GTS 2 mini, smartwatch con schermo AMOLED da 1,55 pollici (risoluzione pari a 354 x 306 pixel), cassa da 40mm realizzata in alluminio e resistente fino a 5 ATM sott’acqua, cinturino in silicone e funzionalità come monitoraggio della frequenza cardiaca, dello stress, sensore di ossigeno nel sangue e GPS. Il prezzo è pari a 69,99 Euro anziché 89,99 Euro, ergo gode di uno sconto del 22%.

Con un balzo verso la fascia alta troviamo l’Apple Watch Series 6 firmato Nike a 319 Euro al posto di 389 Euro. Si tratta della versione da 40mm in alluminio, ceramica e vetro zaffiro con cinturino sportivo traspirante. Lo schermo in dotazione è un OLED LTPO con risoluzione pari a 324 x 394 pixel , luminosità pari a 1000 cd/m² e impermeabilità sempre fino a 50 metri. Immancabili sono GPS, sensore cardiofrequenzimetro, modalità sportive, altoparlanti e un microfono.

In alternativa, Apple Watch Series 7 da 41mm con GPS e connessione cellulare scende da 539 Euro a 499 Euro. In questo caso troviamo alcune differenze chiave nelle funzionalità, tra cui la implementazione del sistema operativo watchOS 8 e dell’NFC, mentre lo schermo OLED gode della protezione IP6X e della sicurezza aggiuntiva del vetro Ion-X. I sensori in dotazione per sport e monitoraggio della salute non variano. Attenzione, però, alla disponibilità aggiuntiva dell’Apple Watch Series 7 da 45mm a 529 Euro, mentre normalmente costerebbe 569 Euro. Insomma, potrete optare per la soluzione di vostra preferenza o a voi più comoda.

Concludiamo questa rassegna segnalandovi anche l’offerta a tempo su Apple Watch SE e altri dispositivi Apple.